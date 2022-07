Caterina Sofia ha fretta, nasce sul traghetto tra Intra e Laveno

Aveva fretta di nascere la piccola Caterina Sofia e la mamma si è trovata a partorire durante la traversata da Intra a Laveno.

Questa mattina (2 luglio), avvertiti i primi sintomi del parto, i genitori – mamma Elisa e papà Sandro – si sono imbarcati a Intra sul traghetto delle 5.00 per raggiungere l’ospedale di Cittiglio, a pochi chilometri da Laveno.

Una volta al largo, il motorista Alessandro Rossi ha avvertito le grida di richiesta di aiuto da parte del futuro papà. La moglie si trovava in auto ed aveva già rotto le acque; il motorista si è quindi prontamente attivato per fornire il proprio supporto, recuperando dei teli puliti e in pochi minuti la piccola è venuta alla luce. Nel frattempo il comandante Marco Rossi aveva allertato i soccorsi che hanno atteso l’arrivo del traghetto a Laveno e in ambulanza hanno subito accompagnato mamma e bimba, entrambe in buone condizioni, presso l’ospedale di Cittiglio per le prime cure.

Navigazione Lago Maggiore formula vive congratulazioni per la nascita di Caterina Sofia e ringrazia l’equipaggio della motonave traghetto Ticino ed in particolare il motorista Alessandro Rossi per il tempestivo intervento di supporto, che ha consentito di contribuire al lieto evento.