Con il nuovo cda e il punto tamponi, Spes è pronta a ripartire

Per Spes è tempo di cambiamenti: a metà giugno c’è stato il rinnovo del consiglio di amministrazione che ha visto un rimescolamento dei ruoli nella squadra che guida la municipalizzata di Somma Lombardo, con Laura Daverio promossa a presidente, mentre Roberto Campari continuerà a far parte dell’organo esecutivo, con delega agli impianti sportivi; mentre Massimiliano Albini è rimasto amministratore delegato dell’azienda.

Il nuovo punto tamponi

Oltre al rinnovo dell’organico, la farmacia di via Soragana è stata dotata di un vero e proprio stabile per somministrare i tamponi, più resistente del gazebo utilizzato in passato. La decisione, spiega Albini, è stata presa «su richiesta della popolazione di riprendere ad eseguire i tamponi, visti i contagi da Omicron 5 in aumento a causa della quinta ondata».

Somma Lombardo è particolarmente colpita da questa nuova ondata, tanto che tre settimane fa era la più colpita tra i territori sotto la Valle Olona, arrivando a sfiorare la quota limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti.

«In questo luogo vengono refertati i tamponi immediatamente dopo l’esecuzione: i cittadini possono attendere i risultati in una sala d’attesa. Abbiamo fatto un investimento raddoppiando la superficie per dare un servizio migliore al personale e all’utenza. Prima c’era il gazebo: questa è stata un’evoluzione, visto anche il clima rovente di queste settimane», continua il ceo, «grazie al Gigante che ci permette di utilizzare parte del parcheggio e la dotta Gnod di Somma Lombardo che ci ha aiutato a fornire un servizio a misura d’uomo, che permette la cura degli utenti e dà un luogo confacente ai farmacisti».

La decisione di istituire un luogo più stabile e solido può essere anche letta in ottica di una pragmatica convivenza con il virus, una volta oltrepassato il periodo emergenziale che ha caratterizzato l’Italia a partire da marzo 2020: Spes ha introdotto il servizio tamponi rapidi nella primavera 2021, con una tariffa calmierata per i cittadini sommesi (8 euro per i minorenni, 15 euro per gli adulti) che tutt’oggi è valida.

Quanti tamponi effettuate in un giorno? «Ad oggi circa 40, un servizio notevole richiesta nelle ultime settimane, visto che in provincia il Comune Somma ha i dati più alti». Inoltre, in autunno la farmacia inizierà a inoculare la quarta dose del vaccino contro il Covid-19, un servizio che Spes ha già attivato lo scorso autunno con la somministrazione delle terze dosi.

Le speranze nel futuro

La risalita di Spes dopo anni duri a causa del Covid-19 è data anche dalla riapertura del T2 di Malpensa a partire dal 2023, con la conseguente riapertura della terza farmacia in gestione di Spes proprio all’interno del terminal (Spes ha in gestione tre farmacie: quella di via Soragana, Pastrengo e quella a Malpensa).