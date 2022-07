I contagi tornano a correre: Azzate, Saronno e Somma i territori con il tasso maggiore

Impennata dei casi covid nella seconda metà di giugno. Soprattutto nell’ultima decade, in Lombardia i nuovi contagi sono aumentati di oltre il 160%.

Oggi, primo luglio, in provincia di Varese risultano 939 nuovi positivi mentre nella settimana tra il 25 e il 30 giugno sono stati 5718.

I contagi nel territorio di Ats Insubria si registrano soprattutto tra i minori di 12 anni ( 110 oggi e 615 in settimana), tra i 25 e i 49 anni ( oggi sono 573 e in settimana 3556) e tra i 50/64enni ( oggi 417 e in settimana 2364).

La curva epidemica, dunque, torna a salire ma l’indice RDT dopo essere cresciuto sta attualmente registrando un’inversione. Per la prima volta, il confronto con la fotografia dello scorso anno mostra una situazione peggiore con più casi ma anche più ricoveri, anche se in gran parte si tratta di degenti ricoverati “con covid” e non per covid.

Le curve epidemiche dimostrano la forte crescita dell’ultimo periodo:

Il tasso di incidenza nei distretti dell’Asst Sette Laghi nel mese di giugno

Il tasso di incidenza nei distretti dell’Asst Valle Olona nel mese di giugno