Centro geofisico: temperature in automento e afa per i prossimi giorni

Il caldo afoso proseguirà anche nei prossimi giorni. A confermarlo sono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino che ha diramato il bollettino nella giornata di oggi, sabato 16 luglio: “Un promontorio anticiclonico si estende dall’entroterra africano alle Isole Britanniche. Correnti dai settori nordoccidentali raggiungono la regione Padano-Alpina oggi e nei prossimi giorni. Tempo stabile con temperature in aumento e caldo afoso”.

Le temperature rimarranno alte, tra i 32 e i 35 gradi, con lo zero termico molto alto, a 4700 metri.

Per domenica: “Ben soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde in montagna. Asciutto. Molto caldo e afoso. Temperature senza variazioni”. Mentre per lunedì: “Cielo sereno o poco nuvoloso. Formazione di cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature senza variazioni. Sempre molto caldo e afoso”.