Chiusa per una notte l’uscita autostradale di Besnate

Nella notte tra oggi – martedì 19 – e mercoledì 20 luglio resterà chiusa per circa sei ore l’uscita di Besnate sul raccordo autostradale “Gallarate-Gattico”, quello che collega l’Autostrada dei Laghi alla A26. La chiusura è necessaria per consentire una attività di ispezione delle barriere antirumore installate sul tratto in oggetto e riguarderà solo i viaggiatori provenienti da Milano. (foto di repertorio)

Nel dettaglio, l’uscita della stazione di Besnate sulla D08 sarà chiusa a partire dalle ore 23 di martedì; la riapertura verrà effettuata alle ore 5 all’alba del mercoledì. L’alternativa consigliata è quella di uscire alla stazione di Solbiate Arno o Gallarate sulla A8 Milano-Varese.