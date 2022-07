Il comune di Varese spiega l’anticorruzione con uno spettacolo teatrale, la Lega protesta con un’interrogazione

Il comune prevede un momento di formazione “teatrale” per spiegare l’anticorruzione e il consigliere della Lega Stefano Angei lo contesta, presentando un’interrogazione urgente.

«Abbiamo appreso la notizia che tramite una determina dirigenziale del Comune di Varese viene stanziata la somma di ottomila euro in favore di un’associazione culturale per svolgere un servizio di formazione sul tema dell’anticorruzione – Spiega infatti Stefano Angei, firmatario dell’interrogazione e vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale – Trovo quantomeno singolare che la formazione legata ad un tema così importante, soprattutto nella Pubblica amministrazione, come lo è di fatto l’anticorruzione, venga demandato ad un’associazione culturale, la quale sarà chiamata a rappresentare uno spettacolo teatrale. Il tutto costerà ai varesini 8 mila euro, e mi chiedo come si possa pensare di affrontare un tema così articolato, specifico e complesso, tramite uno spettacolo teatrale, il cui pubblico “pagante” sarà composto da circa 500 dipendenti del Comune, sottolineo il termine pagante, perché questi sono soldi dei Varesini. Ed è proprio per questo che ho provveduto a depositare un’interrogazione urgente per capire come mai si sia adottata questa scelta. L’anticorruzione è un tema giuridico complesso nel suo insieme, che non può essere derubricato a uno spettacolo teatrale».

Nell’interrogazione, Angei chiede al Sindaco e agli Assessori competenti «Se l’amministrazione comunale ritiene realmente performante, e formativa per i dipendenti del Comune, una rappresentazione teatrale sul tema dell’anticorruzione; Se l’associazione incaricata risulta essere titolata e adeguata a fornire servizi formativi in materia di anticorruzione; Se l’amministrazione, prima di procedere tramite affidamento diretto dell’incarico all’associazione, ha provveduto a contattare altre associazioni e\o enti che operino nell’ambito della formazione per l’anticorruzione, ed eventualmente quali sono state interpellate; Se eventualmente a seguito di interlocuzioni avvenute con soggetti diversi da quella incaricata, essi avessero prospettato servizi formativi differenti e a quanto ammontasse la cifra per erogarli; se risulterà obbligatorio per i dipendenti comunali partecipare a tali rappresentazioni teatrali; se al termine di ogni rappresentazione, verrà fornito un attestato e\o certificato ai dipendenti comunali partecipanti, ed eventualmente quale valore tale documentazione assumerà».

«Mi sarei aspettata che la formazione del personale del Comune di Varese, su tematiche tanto importanti, quanto delicate, venisse demandata ad enti ben più autorevoli e qualificati – ha aggiunto la Capogruppo della Lega Barbara Bison – E devono essere illustrate e spiegate nelle loro sfaccettature da personale qualificato e titolato, questo se si volesse realmente fornire una formazione ai dipendenti. È chiaro però che corrispondere la cifra di 8 mila euro per un servizio di questo tipo, tramite affidamento diretto, ci lascia del tutto stupefatti in negativo».