Consiglio regionale della Lombardia: approvata la manovra di assestamento al bilancio2022-24

La sessione di bilancio del Consiglio regionale, iniziata ieri, si è conclusa con l’approvazione a maggioranza del rendiconto 2021 e dell’assestamento al Bilancio 2022-24 (45 voti a favore, 27 contrari, 1 astenuto).

Il contesto – Intervenendo a inizio seduta, il Presidente della Commissione Bilancio e relatore del provvedimento ha sottolineato che la manovra di assestamento è stata impostata tenendo conto del consuntivo 2021 che ha chiuso con un disavanzo di 275 milioni e 451 euro, e non di oltre 800 milioni come previsto. Altro dato di contesto il sensibile calo delle entrate della tassa auto, dovuto all’attuazione delle politiche di incentivazione per l’acquisto di mezzi ecologici. D’altro canto il bilancio ha potuto trarre effetti positivi dagli interventi di razionalizzazione delle spese e di riprogrammazione delle risorse comunitarie, nonché di recupero di proventi derivati da nuove norme. E’ il caso, quest’ultimo, delle concessioni idroelettriche che permetteranno di ottenere circa 15 milioni.

La manovra – Il bilancio di Regione, ha aggiunto il relatore, continua dunque ad essere virtuoso e così anche questa manovra non necessita di interventi di incremento del carico fiscale nonostante la parte corrente non sia diminuita. Al centro dell’assestamento sono gli ulteriori investimenti stabiliti per l’attuazione del Piano Lombardia (investimenti per stimolare la ripresa economica), per le emergenze e per alcune iniziative strategiche. Tra queste l’incremento nel triennio, per complessivi 34 milioni, delle risorse per Buono Scuola-Borse di studio-Formazione docenti-Scuole paritarie, gli investimenti nei diversi campi di intervento del settore opere di protezione civile e sistemazione idrogeologica e altri investimenti per il sistema abitativo pubblico (più 11 milioni e 300mila euro nel triennio).

MARCO COLOMBO (Lega) – «Anche quest’anno siamo riusciti a mantenere l’impegno di garantire i servizi ai cittadini lombardi, senza aumentare un euro di tasse. Non è stato un compito facile, dal momento che abbiamo dovuto fare fronte ad una congiuntura economica difficile: da una parte una diminuzione delle entrate, dall’altra un aumento generalizzato dei costi. Nonostante questo, ci siamo comunque riusciti: un risultato positivo per il quale dobbiamo innanzitutto ringraziare il nostro Presidente Attilio Fontana, per la capacità dimostrata nel conoscere tutti i territori della Lombardia e nel dar loro risposta. La manovra economica che abbiamo votato – sottolinea Colombo – ancora una volta, mette al centro delle politiche di Regione Lombardia il cittadino, le sue esigenze e un serie di misure per difendere e sviluppare il sistema economico lombardo a beneficio di tutti i cittadini. Abbiamo poi confermato di credere fortemente, anche in questo Assestamento, nei Giochi Olimpici invernali, sui quali la Giunta ha giocato fin da subito un ruolo da protagonista. Oltre che sulla vocazione allo sviluppo del nostro territorio: lo dimostra il finanziamento di 160 milioni di euro per l’area Mind, un progetto sul quale Regione Lombardia crede tantissimo, puntando sul suo sviluppo come grande polo tecnologico e universitario, in grado di diventare soggetto protagonista a livello europeo ed oltre. Senza dimenticare le Borse di studio per specializzandi: un intervento di sostegno fondamentale, che mostra come questa Regione continui a lavorare a favore delle future generazioni, andando a sopperire anche alle mancanze di altri livelli istituzionali – aggiunge il Vicepresidente della Commissione Bilancio -. Anche oggi, con questo Bilancio, Regione Lombardia ha fatto la sua parte, e anche di più, per aiutare e tutelare i cittadini lombardi. Perché questo è il nostro compito: lavorare sempre e solo nell’interesse della nostra gente. Un lavoro che abbiamo potuto svolgere finora, e continueremo a svolgere, grazie alla forza e alle capacità del nostro Presidente Fontana».

EMANUELE MONTI (lega) – «La Lombardia dimostra ancora una volta la propria virtuosità nella gestione delle risorse pubbliche e soprattutto non aumenta la pressione fiscale sui propri cittadini. In un momento delicato come quello che stanno attraversando migliaia di famiglie era importante non aumentare le tasse e mettere in campo tutti gli sforzi possibili per attenuare la crisi economica. Sono stato proponente – ricorda Monti – di un emendamento con cui si prevede che, per chi ha ricevuto l’ordinanza di ingiunzione nel 2022 per ticket sanitari non dovuti, la scadenza per pagare è spostata al 31 dicembre. Discorso diverso per chi ha ricevuto nel 2022 solamente il verbale di accertamento del ticket non pagato: in questo caso, la scadenza per pagare il ticket e i relativi interessi è spostata al 31 dicembre, ma gli interessati sono esonerati dal pagare la sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, è prevista una specifica disposizione volta a introdurre una sorta di ravvedimento operoso, nel senso di consentire ai soggetti ai quali non sia stato ancora notificato un verbale di accertamento di presentare, entro il termine del 31 dicembre, formale richiesta alla competente Ats di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante il pagamento dell’importo del solo ticket. Questo per evitare l’accumularsi di atti di accertamento a fronte della regolarizzazione spontanea della posizione. Vogliamo adeguare numericamente e tipologicamente la formazione dei medici, in funzione delle reali necessità del sistema sanitario lombardo e, insieme alle università, abbiamo voluto implementare i posti a disposizione grazie ad uno stanziamento di risorse lombarde pari a 2,5 milioni di euro per ogni annualità fino al 2024. Dopo la mozione approvata poche settimane fa, ho riproposto di aggiornare il prima possibile le tariffe aggiuntive a gettone per la gestione del servizio di trasporto sanitario extraospedaliero effettuato dalle tante organizzazioni lombarde. Il crescere dei costi di gestione e la necessità di aggiornare le tariffe sta mettendo in difficoltà i nostri operatori. Per questo, mi sono fatto portavoce di una necessità non più demandabile e grazie alla maggioranza di centrodestra che governa la regione tutto ciò sarà realtà», conclude Emanuele Monti.

Trasporti – Per quanto riguarda il settore trasporti, l’assestamento stabilisce la nuova programmazione per finanziare nuovi interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, che prevede 7 milioni annui dal 2023 al 2027. Inoltre 16 milioni e 600 mila euro a carico del 2022 sono stati destinati a Ferrovie Nord per interventi infrastrutturali e manutenzioni straordinarie.

MIND – Già sull’esercizio 2022 sono previsti i 160 milioni di contributo ad Arexpo SpA per il progetto MIND con gli insediamenti di Human Technopole, IRCCS Galeazzi, Campus dell’Università degli studi e aziende private. I fondi serviranno per la costruzione di opere stradali e pedonali, passerelle, accessi.

Imprese – L’assestamento stabilisce la dotazione iniziale di nuovi Fondi istituiti da Finlombarda a sostegno delle imprese lombarde e delle loro attività. Si tratta di Fondo Linea internazionalizzazione, del Fondo investimenti imprese, del Fondo Finanza alternativa e del Fondo Competitività. E’ stata inoltre incrementata di 15 milioni e 843mila euro la dotazione di risorse per la misura Credito Adesso Evolution per le imprese.

Riapertura bandi per Enti locali – Sono stati previsti ulteriori stanziamenti che permetteranno di soddisfare le richieste di Comuni che avevano partecipando a bandi presentando progetti ma erano stati esclusi da un primo riparto per esaurimento delle risorse disponibili.

Cinque milioni in più nel 2023 a favore degli enti locali per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali. Lo stanziamento permetterà lo scorrimento della graduatoria del bando del marzo scorso.

Un incremento di 3 milioni nel 2022 e di 7 milioni nel 2023 per finanziare progetti di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali tramite lo scorrimento della graduatoria del bando dello scorso 26 maggio.

12 milioni in due anni (2022-23) per lo scorrimento della graduatoria del bando per progetti di rigenerazione urbana del gennaio 2021.

Altri interventi

Oltre a ricalibrare la destinazione delle risorse regionali, la legge di assestamento contiene anche nuove norme in settori dove è emersa la necessità di interventi urgenti.

Si segnala l’incremento della Missione Turismo per 2 milioni (per interventi di efficientamento energetico nelle strutture ricettive e nelle agenzie di viaggio).

E’ stata incrementata di un milione per il 2022 la dotazione finanziaria della legge “La Lombardia è dei giovani”, che si occupa di sviluppare politiche giovanili.

E’ stata aumentata di 1 milione sul 2022 la disponibilità di risorse per interventi agli anziani a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari.

Si stabilisce lo slittamento al 31 marzo di ciascun anno, e non più al 31 gennaio, del termine del pagamento della tassa di rinnovo delle concessioni regionali.

E’ stata messa in bilancio l’allocazione di fondi della programmazione europea (631 milioni) per progetti co-finanziati.

Regione viene autorizzata a partecipare (10% del capitale sociale) a MUSA Multilayered Urban Sustanaibility Action, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro costituita il 10 giugno da Università Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico Bocconi e A2A. La società si occupa dell’attuazione di un “ecosistema dell’innovazione” in Lombardia (rete di enti pubblici e privati per progetti di competitività delle imprese, rigenerazione urbana, a carattere tecnologico nei campi della salute e della mobilità).

Per la promozione della conoscenza e della fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti vengono stanziati 44 mila euro in previsione della realizzazione di 12 itinerari (uno per provincia) e di un progetto didattico per le scuole.

Viene stabilito che Regione finanzierà i progetti di intervento predisposti dai Comuni intervenuti in via sostitutiva in seguito a sentenza definitiva con cui sia stata accertata l’inadempienza del soggetto responsabile per il reato di discarica abusiva.

Sono prorogati fino al 31 luglio 2023 i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati da Regione Lombardia e Trenord e tra Regione Lombardia e l’associazione temporanea di imprese costituita da Trenord e ATM.

E’ previsto il differimento al 31 dicembre prossimo del termine per il pagamento del ticket sanitario e della sanzione amministrativa per i soggetti che hanno ricevuto un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di ticket erroneamente ritenuti non dovuti. Per chi invece finora ha ricevuto solo il verbale (non l’ingiunzione) è previsto l’azzeramento delle sanzioni purchè il pagamento del ticket avvenga entro il 31 dicembre.

Al fine di contribuire alla riduzione del rischio di diffusione della peste suina africana (PSA), si incentiva e si sostiene l’attività di controllo dei cinghiali con questi interventi: 1) riduzione dal 30% al 10% della percentuale di compartecipazione dei comitati di gestione degli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) e dei CAC (Comprensori Alpini di Caccia) all’indennizzo e alla prevenzione dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole e ai pascoli; 2) la destinazione di parte dei proventi delle cessioni dei capi di cinghiale abbattuti al rimborso delle spese sostenute da ATAC, CAC e operatori volontari nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività di prelievo.