“Devo trasferirmi all’estero e devo lasciare il mio cane Ugo. Aiutatemi a trovargli una famiglia”

Sappiamo bene che questo tipo di richiesta scatena la rabbia di chi possiede e ama gli animali, ma abbiamo deciso di dare una mano a Laura e soprattutto al suo cagnolone Ugo.

Laura ci ha scritto raccontandoci la sua storia che vi riportiamo: «Caro Varesenews, ho bisogno del tuo aiuto. Abito a Varese e fortunatamente ho trovato un lavoro all’estero, finalmente un lavoro a tempo indeterminato e mi dovrò trasferire. Ho un cane che non potrò portare con me e questo mi addolora moltissimo. Lui è Ugo, un maschio di 5 anni, pelo corto tigrato microccippato. Ha un carattere buonissimo e va d’accordo con tutti, anche con i bambini. Aiutatemi per favore a trovargli una seconda famiglia che gli voglia bene come gliene voglio io.

Ho lasciato tanti annunci, ma molte persone sono capace solo di giudicare la mia decisione lavorativa così ho pensato a voi. Se qualcuno fosse disposto a incontrare e conoscere Ugo può scrivermi a questa email: laurapaone127@yahoo.com. Grazie infinite. Laura»