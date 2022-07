Due arrivi in casa Caronnese: Alushaj e Curci

Inizia il mercato di rafforzamento della Caronnese, che nella giornata di giovedì 7 luglio ha comunicato i primi due ingaggi.

Ad arrivare in rossoblu sono due difensori: il primo è un centrale d’esperienza, mentre il secondo è un terzino che ha già vestito la maglia della Caronnese.

Il primo acquisto è il centrale classe 1994 Xhulio Alushaj. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Castellanzese, nell’ultima stagione con i gradi di capitano e vincendo i playoff due anni fa con la squadra guidata allora da Achille Mazzoleni.

In precedenza, ha giocato anche con Caravaggio, Milano City e Lecco, vantando 227 presenze nel massimo campionato dilettantistico e segnando anche 9 reti in carriera. Un rinforzo importante e una guida per la difesa della formazione di mister Simone Moretti.

Il secondo arrivo è in realtà un gradito ritorno: Alessandro Curci infatti a distanza di due anni torna a vestire la maglia rossoblù.

Curci è stato protagonista in rossoblu nella stagione 2019/2020, quando ha collezionato 22 presenze con all’attivo anche 3 assist. Nativo di Milano, terzino molto prestante dal punto di vista fisico, quella stagione fece sì che le squadre professionistiche mettessero gli occhi sul nostro giocatore, passando dalla Paganese al Pisa, senza però mai scendere in campo