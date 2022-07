Da Ecclestone a Fisichella fino ai campioni varesini del motore: l’intervista a Biagio Maglienti

Pensare alla redazione di VareseNews come a un paddock di Formula 1 è un’impresa di fantasia notevole, ma questa mattina – giovedì 7 luglio – in qualche modo ce l’abbiamo fatta. Merito di Biagio Maglienti, il noto giornalista varesino di Sky, che ha presentato in diretta sui canali del nostro giornale il suo libro “Il grande circo – Storie di box dalla A alla Z”, ricco di aneddoti, storie e curiosità annotate in tre decenni da inviato sulle piste del motorsport.

Maglienti, intervistato da Damiano Franzetti, non si è sottratto al fuoco di domande: ha iniziato giustificando la (discussa) strategia operata dalla Ferrari nel recente gran premio di Silverstone, si è soffermato sulla figura di Bernie Ecclestone – padre padrone della F1 per tanti anni e ancora in qualche modo sulla breccia – ha raccontato il suo rapporto d’amicizia con alcuni piloti come Alonso, Fisichella, Liuzzi e Kubica.

Non sono mancati i tanti riferimenti a Varese e ai suoi protagonisti del motore: da Diego Mombelli, il mago dei go kart che Ayrton Senna non mancava mai di venire a trovare, a Max Papis partito da Barasso per arrivare alla Formula 1 e quindi alle gare americane. E ancora, con Maglienti si è parlato di Alessio Rovera («Avrebbe le qualità per la F1»), del derby tra Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso ai vertici del campionato italiano rally («Conosco meglio Andrea, avrebbe meritato una occasione nel WRC»), della stagione difficile di MV Agusta nel Motomondiale.

Il libro, edito da Giunti, ha una finalità benefica: serve infatti a sostenere le attività della onlus Busajo che si occupa di far lavorare e studiare i bambini senza famiglia in alcune zone dell’Africa. Maglienti parla di ciò nei primi minuti dell’intervista. Chi volesse acquistare il libro su Amazon lo può fare cliccando sul box sottostante.