Fiamme all’alba in un’abitazione di Brenta

Fiamme all’alba in una casa di Brenta, in pieno centro storico. L’allarme è scattato prima delle 6 di venerdì per un incendio in un’abitazione di Vicolo Nuovo una delle stradine che si dipana dalla strada principale che corre lungo il nucleo antico del paese.

Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco con circa una ventina di operatori, tra cui anche un’autobotte partita da Varese. Anche il 118 ha inviato un mezzo. Le operazioni di spegnimento sono in corso.