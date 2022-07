Giamberini difende il suo gruppo: “Noi costruttivi e responsabili” e annuncia un’assemblea pubblica su Tari e Coinger a Sumirago

Non ci sta a finire nel calderone delle critiche che il sindaco Mauro Croci ha rivolto alle minoranze Silvana Giamberini, ex candidata alle scorse elezioni comunali con la lista Viviamo Sumirago. «L’ex primo cittadino in alcune sue esternazioni ha stigmatizzato il comportamento dell’opposizione facendo di tutta l’erba un fascio – spiega Giamberini – ma tengo a ribadire che l’azione del nostro gruppo sarà sempre propositiva e vigileremo con impegno e determinazione affinché la maggioranza rispetti gli impegni prese con i cittadini».

Nel farlo Giamberini annuncia la prossima iniziativa pubblica in programma: «La nostra risposta all’ex sindaco si concretizzerà mercoledì 6 luglio alle ore 20,45 presso la sala Dal Bello con una assemblea pubblica nella quale aiuteremo i nostri cittadini a capire meglio cosa è e come cambierà la TARI e COINGER visto le molte lamentele sorte a seguito della ricezione della bolletta per il pagamento della tassa rifiuti. Lo faremo con onestà e correttezza».