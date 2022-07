Grandi effetti a basso impatto: a Visionare di Luglio gli edifici sostenibili di Mario Cucinella

Parla della bellezza dell’architettura sostenibile il nuovo appuntamento “dialoghi di architettura” ideati da Fulvio Irace nell’ambito della rassegna Visionare 2022 che l’Ordine degli Architetti di Varese organizza con la collaborazione del FAI nell’elegante scenario di Villa Panza a Varese.

Ospite sarà l’architetto Mario Cucinella, in una lecture dal titolo: “Grandi effetti a basso impatto: Building green futures”.

«Tra le voci più interessanti di quest’ultima stagione dell’architettura internazionale, Mario Cucinella ha sviluppato il particolare timbro di una riflessione sul ruolo del costruito nell’equilibrio dell’ambiente che cerca di tenere assieme la qualità dello spazio con la mitigazione del suo impatto sulla Terra – Spiega Fulvio Irace – La sua idea di sostenibilità infatti sfugge sia le utopie che le distopie di certi discorsi correnti, evidenziando con forza la necessità della bellezza utile».

Nella lecture a villa Panza di Biumo, Cucinella porterà l’esperienza di alcuni tra i suoi più recenti progetti, mostrando come innovazione, ricerca di nuove tecniche e uso innovativo di materiali millenari possono aprire la strada a un futuro diverso, che conferma la necessità del progetto e il valore emozionale dell’architettura.

L’incontro, organizzato dall’ordine degli architetti di Varese in collaborazione con il FAI a Villa Panza a Varese si terrà mercoledì 8 giugno alle 19: è possibile assistere in presenza o via webinar. In entrambi i casi è necessario iscriversi. Le info qui