Hashish, marijuana e cocaina, arrestato un pusher a Tradate. È successo la notte scorsa: in manette è finito un 27enne di origini marocchine trovato in possesso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti dai militari in servizio perlustrativo che hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito dal quale è spuntata la droga. L’uomo, processato per direttissima, è stato scarcerato e avrà l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.