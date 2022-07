Incomprensioni linguistiche in un circolo di Busto Arsizio, volano bottiglie e sedie

Incomprensioni linguistiche in un circolo di Busto Arsizio e volano sedie e bottiglie. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, in un locale di via Boccaccio quando un uomo di origini albanesi, probabilmente ancora a digiuno di italiano, è entrato chiedendo qualcosa che non è stato ben compreso dai presenti.

L’uomo, forse convinto di essere stato preso in giro da alcuni degli avventori, ha deciso di scagliarsi con violenza contro un 34enne e un 45enne utilizzando quello che gli è capitato a tiro e cioè una bottiglia e una sedia.

Prima ha lanciato la bottiglia in faccia ad uno e poi, non contento, ha preso una sedia e l’ha scaraventata addosso all’altro per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza che ha medicato i due uomini rimasti leggermente feriti e una volante della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio che ha raccolto la versione dei presenti i quali hanno fornito una descrizione sommaria dell’uomo che, pare, non sia mai stato visto prima in quel bar. Dell’aggressore, però, nessuna traccia.