La crisi energetica pesa anche sul comune di Varese: un milione e mezzo di spese in più

Sono state presentate in occasione della commissione consiliare Bilancio del 18 luglio, le modifiche al DUP e la variazione al bilancio di previsione 2022/24 del Comune di Varese.

Le variazioni coinvolgono un importo totale di 3 milioni di euro di parte corrente che viene destinato a nuove esigenze che sono emerse in particolar modo negli ultimi mesi.

Nel dettaglio, 1 milione e 500 mila euro viene destinato a far fronte ai pesanti rincari dettati dalla crisi economica internazionale, e consentire all’ente di corrispondere le spese energetiche e di riscaldamento relative ad esempio a scuole, uffici comunali e strutture sportive.

E’ poi di 700 mila euro l’importo destinato ai Servizi sociali in particolar modo orientati al sostegno di persone in situazioni di difficoltà economica e sociale, anziani in stato di bisogno, contributi agli affitti e alle famiglie per oneri di ricovero per persone anziane non autosufficienti.

Infine 800 mila euro sono destinate ad alimentare tutti gli altri ambiti degli interventi dell’amministrazione: ai Servizi educativi, con interventi di sostegno alle famiglie per l’assistenza scolastica, alla questione manutentiva e di sicurezza sia nel settore dei lavori pubblici sia nella pulizia e manutenzione delle palestre. Ulteriore finanziamento è stato garantito per il supporto alle associazioni sportive e al terzo settore nell’ambito TARI.

«Una variazione che risente in modo diretto della crisi internazionale in atto – dichiara l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti – tenuto conto che le sovvenzioni statali ricevute in tale ambito non coprono il 10% delle spese da sostenere. Ma anche un significativo supporto all’ambito sociale. Una somma che viene recuperata in buona parte attraverso il reindirizzamento di contributi COVID avanzati dal 2021 e dalla stabilizzazione delle entrate comunali».