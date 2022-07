La grande musica ammirando i Sette Termini

Domenica 25 luglio alle ore 15.30 concerto alla chiesa di S. Paolo, in zona panoramica, nel comune di Marchirolo, raggiungibile dalla strada per i Sette Termini

Domenica 25 luglio alle ore 15.30 concerto alla chiesa di S. Paolo, in zona panoramica, nel comune di Marchirolo, raggiungibile dalla strada per i Sette Termini, dove ci saranno indicazioni per il parcheggio nella ex colonia Maino e una breve passeggiata condurrà al luogo da dove si gode di un’eccezionale vista sul lago Ceresio.

Si esibirà il trio costituito da Chiara Pavan e Benedetta Ballardini al flauto traverso e Matteo Vercelloni al violoncello, proponendo una raffinata selezione di brani tratti dal repertorio settecentesco e salottistico di facile ascolto e mirato a mettere in risalto le capacità di ogni strumentista, oltre alle caratteristiche specifiche dello strumento.

I tre musicisti sono parte dell’Associazione Culturale “Ex Novo” nata con l’intento di diffondere la musica classica e l’amore per la cultura. Nel corso della giornata sarà possibile pranzare alla festa di S. Anna curata dal gruppo Alpini di Marchirolo, per informazioni: tel. 348 3507866 2 I concerti sono ad ingresso libero e gratuito, info via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi

