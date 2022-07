“La sezione della Scuola dell’Infanzia di Ferrera non deve chiudere”, l’appello dei genitori al Provveditore

Il tema del calo demografico sarà necessariamente al centro di importanti, si spera, decisioni e programmi politici dei prossimi anni. livello nazionale ed europeo. Riguarda il futuro dell’intera società e i primi segni di questo nuovo scenario iniziano a farsi sentire: le scuole rischiano di chiudere. Si calcola che nel Varesotto vi sia una differenza in negativo di 1700 bambini nati fra il 2011 e il 2018. Tradotto? Meno alunni nel 2022/2023 e gli anni a venire per la scuola dell’infanzia, classi (o addirittura scuole) che chiudono.

Anche a Ferrera, piccolo comune dell’alta provincia di Varese, fra la Valganna e la Valcuvia, si iniziano ad avvertire i segni del cambiamento ed è nell’aria la decisione di chiudere una delle due sezioni della scuola dell’infanzia. E’ anche vero però che l’esiguo numero di iscritti a gennaio è andato aumentando nei mesi a seguire, facendo ben sperare nel mantenimento dell’assetto a due classi. Di qui l’appello dei genitori al Provveditore per valutare bene la scelta, posto che se chiudesse una sezione la sua eventuale riapertura dopo uno (o più) anni di “stop” comporterebbe grandi sforzi per l’istituto, rendendone remota l’eventualità.

Ecco il testo della lettera scritto dai genitori al Provveditore:

“Ill.mo Sig. Provveditore

Siamo i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Ferrera di Varese, scuola afferente all’ICS Vaccarossi di Cunardo.

Con la presente siamo a rivolgerLe una formale richiesta di poter mantenere attive le due sezioni scolastiche anche per l’anno scolastico 2022/2023. E’ stata portata alla nostra attenzione la possibilità, abbastanza concreta, che possa essere chiusa una delle due sezioni perchè alla data di fine gennaio il numero degli alunni iscritti non permetteva l’attivazione della seconda sezione. Da un confronto successivo con la segreteria didattica abbiamo saputo che, dopo tale data, sono arrivate altre iscrizioni che permetterebbero di mantenere attiva una seconda sezione.

La scuola dell’infanzia di Ferrera di Varese è una piccola realtà che ha accolto bambini provenienti anche da paesi limitrofi e negli anni ha attivato progetti innovativi per garantire uno standard educativo e formativo sempre migliore mantenendo una cura e un’attenzione speciale al benessere dei nostri figli. La chiusura di una classe e il conseguente “raggruppamento” dei bambini in un’unica sezione significa che il rapporto sarebbe di 1 insegnate con 27 bambini e solo per poche ore giornaliere sarebbe garantita la compresenza di due insegnanti.

Le esigenze e i bisogni di bambini così piccoli sono molteplici e variegati, i bambini della scuola dell’infanzia richiedono un’attenzione specifica e temiamo che questo potrebbe andare a discapito del livello didattico e progettuale.

Inoltre il nostro timore è relativo anche al fatto che in questi due anni di emergenza covid le sezioni della scuola dell’infanzia sono state gestite come sezioni separate, con entrate e spazi diversi. I bambini non hanno interagito tra di loro e in alcuni casi non si conoscono e non conoscono le insegnanti della sezione a cui non appartengono.

Sicuramente questa non può essere una valida motivazione per mantenere in essere le due sezione ma, a fronte anche delle iscrizioni pervenute successivamente e del benessere dei nostri figli, chiediamo che venga considerata la nostra richiesta e che venga mantenuta attiva anche la seconda sezione.

Certi di un Suo interessamento, rimaniamo in attesa di una gentile risposta e Le porgiamo cordiali saluti. “