Legabasket, è il momento dei calendari: la Openjobmetis conoscerà il suo cammino

Nell’estate priva di partite, la compilazione dei calendari è uno dei momenti condivisi da parte dei tifosi di tutte le squadre: domani – mercoledì 27 luglio – l’attesa accomunerà i supporters del basket italiano che attende di conoscere le date in cui le sedici formazioni di Serie A si affronteranno sui parquet del campionato.

L’appuntamento è per le ore 11 quando Legabasket comunicherà – non sono note le modalità scelte – il calendario completo del campionato che come lo scorso anno sarà asimmetrico, quindi con un girone di andata differente rispetto a quello di ritorno. Un esperimento adottato anche dal calcio, che sarà quindi ripetuto. Le gare saranno trasmesse a pagamento dalla piattaforma Eleven Sports, preferita a Eurosport/Discovery in sede di asta; resta da definire il canale che manderà in onda i match in chiaro.

La LBA non ha comunicato granché su altri possibili aspetti della stagione, anche se il presidente Umberto Gandini ha convocato una conferenza stampa online al termine della cerimonia del calendario, durante la quale farà probabilmente il punto sulla situazione a due mesi dall’avvio del torneo tricolore. Di certo ci sarà una partita a Santo Stefano, una consuetudine ormai consolidata, mentre è previsto un turno infrasettimanale nel mese di aprile; a novembre e a febbraio le consuete pause per l’attività delle Nazionali.

Come al solito, le partite più attese dai tifosi della Openjobmetis sono quelle che riguardano le avversarie storiche dei biancorossi: in assenza di Cantù (che disputerà la A2 per il secondo anno consecutivo) e della Fortitudo Bologna appena retrocessa, i match più sentiti sono il derby lombardo con i campioni d’Italia di Milano (foto in alto: Guglielmo Caruso contro l’Olimpia) e la sfida alla Virtus Bologna nonostante i favori del pronostico vadano in entrambi i casi alle avversarie. Le novità dell’anno sono gli incroci con Scafati e Verona, neopromosse che vantano già una militanza nel massimo campionato da cui però mancavano da tanto tempo.