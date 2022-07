La Libreria degli Asinelli si prepara al trasloco

La Libreria degli Asinelli si avvia a un nuovo grande passo. Ci spostiamo, dal prossimo autunno, in una sede più grande e visibile. Per ora… non riveliamo altri dettagli, siamo al lavoro con progetti, arredi e tante piccole sorprese. Desideriamo mantenere la nostra identità libera, indipendente e semplice. La nuova casa degli Asinelli avrà ancora quell’atmosfera familiare e vivace che scaturisce dal nostro idealismo e dai frequentatori della libreria.

Continueranno i gruppi di lettura, gli incontri con gli autori, i percorsi di scrittura e i laboratori sugli illustrati e l’artigianato della carta. E… per realizzare tutto ciò, in questa lunga estate calda, ci serviranno tutte le nostre energie. Ecco perché abbiamo deciso di ridurre l’orario di apertura da lunedì 18 fino a sabato 30 luglio, dalle 14.30 alle 18.30 (chiuse le mattine). Speriamo di offrirvi un ottimo servizio nonostante l’orario ridotto e di ricevere i vostri ordini, anche online, via mail o whatsapp, con consegne a casa (gratis nel comune di Varese, a soli +3€ in provincia) o con il ritiro in sede nei pomeriggi.

