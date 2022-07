Librizzi e Virginio con l’Italia under 20 agli Europei di Podgorica

A braccetto in Serie B con la Robur, a braccetto nelle giovanili con l’Academy, a braccetto nell’inattesa avventura in Serie A con la Openjobmetis. E ora a braccetto anche con la maglia azzurra della nazionale Under 20 che si appresta a disputare i Campionati Europei di categoria a Podgorica, in Montenegro.

Prosegue anche in estate la “simbiosi” tra Matteo Librizzi e Nicolò Virginio, inseriti nell’elenco dei dodici giovani giocatori selezionati da Alessandro Magro, l’allenatore di Brescia che è alla guida della U20 dell’Italia. La nazionale esordirà nella rassegna continentale sabato 16 luglio contro il Portogallo (ore 18,45) per poi affrontare domenica la Grecia (16,30) e lunedì Israele (ancora 16,30). Dopo il girone eliminatorio ci sarà un giorno di riposo (martedì 19) prima della fase conclusiva.

I due giocatori della Openjobmetis (Virginio era già sotto contratto, Librizzi ha appena rinnovato in biancorosso) non sono gli unici ad aver maturato una buona esperienza in Serie A nell’ultimo campionato. I nomi più importanti sono quelli di Davide Casarin (già a Venezia e Treviso: ha chiuso la stagione a Verona vincendo la A2) e Abramo Canka che non ha giocato nel massimo campionato tricolore ma si è fatto le ossa in A2 (Roseto) e all’estero (Kuban in Russia, Nevezis in Lituania) e che si trasferirà nella prestigiosa università americana di UCLA. E poi c’è il 2,06 Leonardo Okeke, grande prospetto cresciuto nelle giovanili di Borgomanero e quindi acquistato da Tortona che lo schiererà in Serie A dalla prossima stagione. Restando sulla sponda piemontese del Ticino, ecco anche Alfredo Boglio, play del 2003 in forza a sua volta a Borgomanero.

ITALIA UNDER 20 – I CONVOCATI per gli Europei

4 Matteo LIBRIZZI (Varese), 5 Filippo Gallo (Cremona), 7 Nicola Berdini (Venezia), 8 Nicolò Castellino (Corneliano d’Alba), 9 Abramo Canka (UCLA), 10 Davide Casarin (Verona), 11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (Praire State College), 12 Alfredo Boglio (Borgomanero), 15 Vittorio Bartoli (Capo d’Orlando), 16 Luca Vincini (Biella), 18 Nicolò VIRGINIO (Varese), 19 Leonardo Okeke (Casale Monferrato).