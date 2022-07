Maria Luisa Patrizi nuova presidente dell’associazione Amici del liceo “Vittorio Sereni” di Luino

Si è svolta l’assemblea ordinaria annuale e il primo direttivo del nuovo mandato dell’Associazione Amici del Liceo Scientifico statale “Vittorio Sereni” di Luino.

Il direttivo ha provveduto all’elezione delle cariche associative, dopo che l’assemblea aveva rinnovato e ampliato il vecchio consiglio.

Ecco le nuove cariche: Maria Luisa Patrizi, presidente; David Arioli, dirigente scolastico e presidente onorario; Francesca Galante, vicepresidente; Nunzio Mancuso, segretario; Francesco Isabella, tesoriere; Alessandro Franzetti, portavoce; Silvia Sonnessa, referente per i rapporti con le scuole. Consiglieri: Gabriele Camboni e Daniele Franzetti (ex presidenti), Massimo Luca Mastri, Paola Biavaschi e Agostino Vutano.

Il consiglio opererà per il prossimo triennio.

“Sono felice di essere stata scelta alla guida di questo prestigioso sodalizio – afferma la neo presidente Maria Luisa Patrizi – e cercherò di mettere a frutto la mia lunga esperienza di ex preside per rivitalizzare l’impegno dell’associazione, che opera dal 1986 nel territorio luinese con eventi culturali di qualità. Le prossime iniziative che verranno comunicate a tutti saranno in autunno – conclude Patrizi”.