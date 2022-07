Una noia ferma Rovera sul più bello: quarti a Monza nella gara ELMS

Una noia di natura elettronica all’acceleratore ha rovinato il fine settimana di corse di Alessio Rovera, impegnato con la vettura numero 88 di AF Corse nella terza tappa delle European Le Mans Series a Monza.

Il pilota varesino e i suoi compagni di abitacolo – Nicklas Nielsen e Francois Perrodo – hanno visto sfumare il podio nel finale delle “4 Ore” a causa di un problema che ha costretto la Oreca-Gibson ai box con conseguente reset elettronico e una perdita di tempo stimata intorno ai 90″ che ha tolto ad AF Corse la possibilità di vittoria nella classe Pro-Am LMP2.

Quarta, alla fine, la #88 di AF Corse tra i Pro-Am (e 12mi di classe LMP2), risultato che allontana ulteriormente Rovera, Nielsen e Perrodo dalla lotta per il titolo ELMS di classe: davanti a tutti il Team Turkey (Yoluc, Eastwood, Aitken; 68 punti) secondo a Monza alle spalle della Nielsen Racing (Sales, Bell, Hanley) ora seconda in graduatoria con 52 punti. Poi TDS e i “nostri” di AF Corse attualmente quarti con 40 punti quando il campionato è arrivato esattamente a metà.

Rovera e soci ora resteranno in Lombardia perché nel prossimo weekend si disputa la “6 Ore” valida per il FIA WEC, ovvero per il Campionato del Mondo endurance. Squadra, piloti e vettura restano invariati al di là di alcune differenze tecniche sulla Oreca-Gibson: dopo la sfortuna accumulata tra Le Mans e la prova ELMS di Monza, ci si augura che l’Autodromo Nazionale possa ospitare un cambio di rotta.

«Nella corsa dell’ELMS abbiamo pagato un improvviso inconveniente all’acceleratore quando mancava davvero poco al traguardo. Ho dovuto effettuare un reset e sono comunque riuscito a ripartire. Peccato perché oltre a poter vincere in Pro-Am avremmo anche potuto salire sul podio assoluto proprio nella gara di casa – spiega Rovera – Avevamo un buon passo, non possiamo rimproverarci nulla perché abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, quindi si volta pagina. Tornare quasi subito in pista sempre a Monza ci rende fiduciosi. Diamo quindi appuntamento per la rivincita fra qualche giorno nel Mondiale Endurance, sperando di confermarci competitivi e poter vivere un fine settimana sereno».