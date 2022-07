Pietro e Marinella Pirelli protagonisti della Biennale Light Art 2022

La Luce è protagonista fino al 28 agosto alla Casa del Mantegna di Mantova con la nuova edizione della Biennale Light Art 2022 dal titolo “La ricerca contemporanea sulla Luce, tra Arte e Design”.

La luce è una nuova attrice nel campo del design, grazie alle continue innovazioni nel settore della scienza illuminotecnica. Non mancano importanti risultati anche nel campo dell’arte, che trova nelle nuove scoperte scientifiche dei centri internazionali di ricerca, il modo per immaginare opere uniche.

In mostra anche le opere di due artisti: Marinella e Pietro Pirelli, madre e figlio per la prima volta insieme in un dialogo tra passato e presente. Abbiamo incontrato Pietro Pirelli per farci raccontare la mostra..



Sono molto onorato ed emozionato. Onorato perché la Biennale è un evento molto importante di riflessione sulle ricerche nel campo della luce. Onorato perché è la prima volta che espongo delle mie opere insieme a quelle di mia mamma. Mi domando cosa avrebbe detto lei.

Cosa avrebbe detto?

Non saprei. Non era una persona facile. Avevamo un buon rapporto ma lei lavorava sulla luce ed io ero più concentrato sulla ricerca del suono. Solo negli ultimi anni ho sconfinato, se così vogliamo dire, nel territorio della luce.

Che tipo di rapporto avevate?

Era una madre presente ma che dava, a noi figli, anche molta libertà. La severità era delegata a mio padre.

Che opere sono presenti in mostra?

Di Marinella sono esposte due opere della serie delle “Meteore”. Una Meteora associata al “Il fiore che si fa” del 1969 e Meteora in trasparenza “Doppio Arcobaleno” dei primi anni Settanta. Io espongo, nello stesso ambiente, una nuova versione di Idrofono dal titolo “Oceano” realizzato ad hoc nel 2022.

In queste opere la Luce si è fatta strumento autonomo capace di proprie specifiche narrazioni. Dopo avere rivelato il mondo conosciuto, la Luce, attraverso il lavoro degli artisti, sta rivelando se stessa come mai era capitato negli ultimi decenni.

Biennale Light Art 2022

“La ricerca contemporanea sulla Luce, tra Arte e Design”

Testi di Vittorio Erlindo, Jacqueline Ceresoli, Matteo Galbiati

Fino al 28 agosto 2022

Mantova, Casa e giardino di Andrea Mantegna

Artisti invitati: Alfieri Nino, Bernardini Carlo, Brianza Marco, Cavinato Paolo, Coltro Davide Maria, De Mitri Giulio, De Leo Mario, Dall’Osso Davide-Garofalo Marcello, Evangelisti Nicola, Fardy Maes, Festa Elia, Grossi Gianpietro, Hachen Massimo, Marelli Maria Elisabetta-Negri Alberto, Marra Max, Marsiglia, Vincenzo, Pirelli Pietro, Pirelli Marinella, Sek De Luca Claudio, Schilirò Donatella, Vita Marilena, Emanuel Dimas de Melo Pimenta.