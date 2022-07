Pioggia di concorsi per assumere nuovo personale al Comune di Busto Arsizio

Continua l’impegno dell’assessore al Personale Mario Cislaghi per garantire la piena operatività degli uffici: in questi giorni sono stati indetti alcuni concorsi per assumere il personale necessario ai settori più in sofferenza.

Oltre al concorso per il ruolo di dirigente ai lavori pubblici, una figura fondamentale per la gestione dei progetti da presentare ai bandi del PNRR, che ha come termine per l’invio delle domande il 28 luglio, sono stati pubblicati i bandi di concorso per due posti di istruttore tecnico di categoria C1, un posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D1, un posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria D1, tutti con scadenza 18 agosto.

A fine agosto sarà inoltre indetto un altro concorso per un posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C1, mentre a settembre potrebbe essere pronto un ulteriore bando per incrementare il personale della Polizia locale.

«La nostra intenzione è quella di indire entro l’anno tutti i concorsi possibili, in modo da poter avere a disposizione le graduatorie – osserva l’assessore –. Con questa programmazione sono certo che potremo migliorare i servizi e garantire l’efficienza della macchina amministrativa».