Protocollo d’intesa tra Unicef Varese e progetto Zattera

Firmato un protocollo d’intesa tra Unicef Varese e l’Associazione culturale Progetto Zattera Aps, legata alla promozione di attività legate ai diritti dei bambini e adolescenti, in particolare progetti come quelli attuati attraverso Marcia diritto e il telegiornale delle buone notizie. Un accordo importante che testimonia la volontà del terzo settore della provincia di Varese di costruire progetti in Rete. (Nella foto Manuela Bovolenta, presidente di Unicef Lombardia, con incarico ad interim per Varese, e Martin Stigol di Progetto Zattera)