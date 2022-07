Scontro tra due auto ad Appiano Gentile: cinque le persone coinvolte

Cinque persone sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto la notte scorsa poco prima della una ad Appiano Gentile. Alcune delle persone coinvolte sono giovanissime: si tratta di una ragazza di 17 anni e un bambino di 7 oltre a un giovane di 25 anni e due donne di 36 e 64 anni.

Lo scontro è avvenuto in via Caio Plinio. Fortunatamente le conseguenze per tutti sono state lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale di Tradate.