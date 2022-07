Scontro frontale ad Albizzate, feriti due ventenni

Due ragazzi di 20 e 21 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina – martedì 19 luglio – intorno alle ore 9,30 sulla strada statale 341 ad Albizzate all’altezza del chilometro 38,800.

Le vetture sulle quali viaggiavano, una Fiat Grande Punto e una Seat Ibiza, si sono scontrate frontalmente per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Entrambe le persone alla guida sono rimaste ferite ma fortunatamente non in modo grave: uno dei due è stato soccorso in codice giallo ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i soccorritori con autoambulanza e automedica, i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e una pattuglia della Polizia Locale.

Lo scontro ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: per permettere i soccorsi la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. I veicoli sono stati deviati sulle strade provinciali e comunali o sulla vicina A8.