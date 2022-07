Sergio Caputo al Museo Maga

Secondo appuntamento della rassegna di musica e cultura dell’Estate all’Hic Maga Majno. Sabato 2 luglio alle ore 21.00. Sul palcoscenico dell’arena esterna di via De Magri 1 Sergio Caputo Trio in concerto.

Una formazione pop-jazz unica nel suo genere: Sergio Caputo alla chitarra e voce, Fabiola Torresi al basso e voce e Alessandro Marzi a batteria, voce e piano. Il Sergio Caputo Trio ha al suo attivo una storia di club storici e teatri di prestigio, un progetto musicale solido e ben delineato che si propone di durare nel tempo.

Ingresso intero € 10,00

I biglietti sono acquistabili su Ticketone o presso la biglietteria del MA*GA.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Sala Arazzi Ottavio Missoni, museo MA*GA.

In occasione dei tre appuntamenti della rassegna, le mostre in corso al MA*GA Screens. Culture dello schermo e immagini in movimento e Un altro mondo si dischiude. Storia e arte in Italia tra 1948 e 1980 rimarranno aperte fino alle ore 21.00.

La visita è gratuita per i possessori del biglietto d’ingresso al concerto.

Durante gli eventi serali il MA*GAbar è aperto per aperitivi. Si consiglia la prenotazione al 3470135063 o scrivendo a magabar@museomaga.it