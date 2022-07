La stagione teatrale 2022/2023 delle Arti di Gallarate

Il Teatro delle Arti di Gallarate si prepara alla 54esima Stagione Teatrale, in programma come di consueto a partire dall’autunno. Sono stati anche annunciati i cartelloni delle stagioni per bambini e famiglie e per le scuole.

La 54esima Stagione Teatrale delle Arti di Gallarate prevede cinque spettacoli, con altrettante recite (nel senso che ogni spettacolo viene proposto in un’unica data, a differenza del periodo pre-Covid)

9 novembre 2022 IL MARITO INVISIBILE scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

2 dicembre 2022 LA VITA DAVANTI A SÉ dal testo “La Vie Devant a soi”, di Romain Gary di e con Silvio Orlando

18 gennaio 2023 LA CORSA DIETRO IL VENTO (DINO BUZZATI O L’INCANTO DEL MONDO) di e con Gioele Dix – PRIMA NAZIONALE CON OSPITALITÀ PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO

10 febbraio 2023 LA MARIA BRASCA di Giovanni Testori regia Andrée Ruth Shammah 27 febbraio 2023 IL FIGLIO di Florian Zeller, regia e traduzione di Piero Maccarinelli con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno

29 marzo 2023 OBLIVION RHAPSODY regia Giorgio Gallione Gli Oblivion

La rassegna pomeridiana per bambini e famiglie delle Arti di Gallarate

sabato 1 ottobre 2022, festa dei nonni OGGI, FUGA A QUATTRO MANI PER NONNA E BAMBINO Compagnia Arione de Falco dai 4 anni

sabato 12 novembre 2022 L’UNIVERSO P, UN MATERASSO Compagnia del Sole, di e con Flavio Albanese dagli 8 anni

sabato 10 dicembre 2022 GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE Compagnia Mattioli dai 3 anni

sabato 21 gennaio 2023 PERCHÉ Compagnia Stilema, di e con Silvano Antonelli dai 4 anni

sabato 11 febbraio 2023 STORIE INCARTATE PER PRINCIPESSE RIBELLI Fondazione AIDA dai 3 anni

sabato 25 marzo 2023 evento speciale per chiusura Rassegna STORIA DI PINOCCHIO Compagnia Mattioli, di Silvano Antonelli e Monica Mattioli dai 3 anni

La rassegna matinée per le scuole di Gallarate

SCUOLA PRIMARIA.

gennaio 2023 (in attesa di conferma della data) LE CANZONI DI RODARI Kosmocomico Teatro

SCUOLE SECONDARIE I GRADO e 1° CICLO SECONDARIE

giovedì 24 novembre 2022 giornata contro la violenza di genere STORIA DI UN NO Compagnia Arione de Falco vincitore del Premio Eolo 2022 “Miglior Spettacolo per ragazzi” PRealizzato con la consulenza della dott.ssa Savina Dipasquale – psichiatra e della dott.ssa Luisa Ortuso – psicologa e psicoterapeuta

2° CICLO SCUOLE SECONDARIE II GRADO

novembre 2022 (in attesa di conferma della data) progetto Shakespeare UNA MOSCA SU AMLETO di e con Edoardo Ribatto

9 febbraio 2023 giornata contro il bullismo NASCONDINO regia Fabio Marchisio Progetto in collaborazione con Montessori Brescia Coop Sociale ONLUS Spettacolo + incontro successivo con il prof. Raffaele Mantegazza – Università Bicocca