Stefano, Massimo e Fulvio, i primi a tuffarsi a Bodio Lomnago

Stefano, Massimo e Fulvio non ci hanno pensato due volte: davanti alla possibilità di fare il bagno nel Lago di Varese dopo più di sessant’anni hanno tolto maglietta e pantaloncini e si sono buttati in acqua. «Splendido, acqua bella e temperatura perfetta», raccontano soddisfatti dopo il tuffo che ha suscitato curiosità e applausi tra i presenti. «Finalmente, vivo qui da sempre e questa è una soddisfazione che non potevo non togliermi», continua Massimo.

La grande festa che segna la balneabilità nel lago varesino è iniziata anche da Bodio Lomnago, dove fin dalle prime ore di mattina si è visto un via vai di persone e dove per tutto il giorno sono in programma iniziative, soprattutto dedicate ai più piccoli. Nella mattinata c’è stata l’arrivo dei ciclisti che dalla Schiranna hanno percorso i 12 km che separano i due paese, tra i quali c’erano proprio i primi tuffatori. Una pedalata ecologica che ha visto la partecipazione di grandi e bambini.

È stata poi l’ora della partenza della traversata – guarda qui il video della diretta streaming con più di 160 nuotatori – : l’atmosfera ha iniziato a farsi elettrica, tra gli sportivi tanti sorrisi, ma anche la consueta adrenalina che precede una gara e forse qualche emozione in più al pensiero di essere protagonisti di una traversata storica. «Siamo felici, da qui l’acqua sembra splendida. Ci vediamo alla Schiranna», raccontano alcuni nuotatori prima della gara. Poi il tuffo in acqua, in attesa della partenza che è scattata intorno alle 11 e 30 davanti ad un buon pubblico di curiosi. Il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli ha tagliato il nastro simboli della gara, insieme ad alcuni atleti: «Una giornata importantissima e sono veramente emozionata e orgogliosa, non ci posso ancora credere. Bodio c’è».

Durante tutta la giornata, a Bodio Lomnago, sarà presente Radio Village Network che accompagnerà i momenti salienti della giornata con interviste e tanta musica. Lo stand gastronomico della Asd Doon Bosco Calcio sarà attivo con salamelle e patatine, mentre dalle 16 sono previsti laboratori ed animazione per i più piccoli. In contemporanea, continuerà anche la festa alla Schiranna. «Sono molto contenta di vedere questo lago rivivere – racconta Rosa Giulia, che da 60anni vive a Bodio -. Quando ero bambina andavo a fare il bagno a Cazzago Brabbia ed è lì che ho imparato a nuotare».

