Sul lungolago di Gavirate apre il nuovo servizio di Infopoint

Sabato 23 luglio, alle 11, sul lungolago di Gavirate si inaugura il nuovo servizio di Informazione turistica Infopoint annuale diffuso del Comune di Gavirate inserito nella rete regionale degli Infopoint (con Decreto n. 4795 in data 8 aprile 2022).

Un salto di qualità per il servizio di informazione turistica che, gestito da sempre nell’ambito del servizio Informagiovani – Informalavoro era orientato principalmente al turismo giovanile, pur fornendo informazioni ai turisti di ogni età che accedevano allo sportello.

L’esperienza storica dell’organizzazione del Salone del Turismo che, per molti anni, ha richiamato sul lungolago di Gavirate migliaia di visitatori, ha permesso, nel tempo, di raccogliere una quantità notevole di materiale documentale, anche raro e di pregio, che è andato a costituire una biblioteca del turismo internazionale i cui volumi sono consultabili in sede. Terminato il ciclo del Salone anche per l’avvento delle nuove modalità di comunicazione che permettono con maggiore facilità di recuperare le informazioni per organizzare il proprio viaggio, l’Amministrazione Comunale ha preferito investire in azioni ed in uno sportello che si occupasse principalmente di promuovere il territorio ed i suoi servizi, rivolti ai turisti e non solo.

Proprio per questo, nel 2018, è stato attivato il progetto dell’App Comunale gratuita Infosmartcity, una guida completa a tutti gli aspetti della vita cittadina a portata di smartphone. Successivamente, con il trasferimento nel 2021 del servizio Informagiovani/Informalavoro sul lungolago di Gavirate, è sembrato naturale, data la vocazione turistica del luogo, riprogettare anche l’aspetto informativo rivolto a visitatori italiani e stranieri che quotidianamente popolano il nostro lago. E’ iniziata pertanto la procedura di accreditamento regionale e, nel frattempo, si è dotato il servizio di un’ampia apertura al pubblico settimanale, concentrata per lo più nei fine settimana dove maggiore è l’affluenza dei turisti, oltre che di personale con caratteristiche professionali necessarie a questo ruolo.

Come da indicazioni di Regione Lombardia, inoltre, è stata predisposta la parte grafica dell’immagine coordinata per renderle lo sportello riconoscibile nel contesto di rete. E’ stato attivato anche il servizio di wi-fi libera oltre che l’accesso all’internet point con modalità gratuita, con la limitazione di un’ora di navigazione. Ad uso del servizio è stato predisposto l’acquisto di un totem touch screen da esterno che, oltre alle informazioni turistiche, riporta informazioni su alcuni aspetti della vita cittadina. Oltre agli eventi e alle news dal Comune di Gavirate, è possibile accedere agli annunci di lavoro del territorio, ai collegamenti con il sito del turismo della Camera di Commercio di Varese “Do you lake” nonché al sito del turismo di Regione Lombardia “In-lombardia”. Il dispositivo è collegato in rete anche con un altro totem identico, posizionato presso il Centro Commerciale Campo dei Fiori dove è possibile visionare le medesime inforazioni.

L’Amministrazione Comunale sempre nell’ambito delle azioni di riqualificazione del territorio dal punto di vista turistico ha predisposto il posizionamento in quattro punti strategici (la piazza del Comune, il lungolago di Gavirate, la Piazza del Chiostro di Voltorre ed il parco giochi di Groppello) di pannelli di “Benvenuto” sui quali il turista può visualizzare i punti più significativi della città ed, attraverso un qr code, collegandosi al sito istituzionale dell’ente, visualizzare la descrizione di ciascun punto di interesse. Data la componente internazionale dei turisti che arrivano a Gavirate, si stanno predisponendo le traduzioni in più lingue di ciascun punto di interesse. Oltre all’informazione turistica pura, il servizio si pone come fondamentale punto di contatto tra il turista e gli operatori dei settori dell’ ambito che operano a Gavirate.

Il personale dell’Infopoint risponde al n. 0332 748281 e può essere contattato alla e-mail turismo@comune.gavirate.va.it. Il sito del servizio è consultabile all’indirizzo: www.gaviratelavorogiovaniturismo.it. L’Amministrazione Comunale porge il proprio ringraziamento ai Funzionari di Regione Lombardia che hanno fornito il loro supporto durante la procedura di accreditamento. Un sentito ringraziamento anche ai Funzionari ed al personale dell’Ente che hanno operato per l’attivazione del servizio.