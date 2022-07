“Hanno tentato di truffarmi al telefono due volte in due mesi”

Due tentativi di truffa telefonica alla stessa persona, in due mesi. È quello che racconta la nostra lettrice Marina che ci ha scritto per mettere in guardia tutti da questi squallidi personaggi pronti ad approfittare della bontà delle persone, soprattutto anziane.

«In meno di 2 mesi ho ricevuto due telefonate truffa. Con la prima una ragazza, dicendo di essere mia nipote molto raffreddata, mi chiedeva se avevo 9000 euro da anticiparle il contanti perché la banca non poteva darglieli il giorno stesso. Al telefono ha esordito con “ciao zia non mi riconosci sono super raffreddata”».

Il secondo tentativo si è verificato proprio oggi, mercoledì, «questa volta ha risposto mia mamma e la truffatrice piangendo le ha detto: “Nonna ho investito una donna sulle strisce…”. Poi è caduta la Linea e alla seconda chiamata un uomo si è spacciato come il carabiniere Rossi. Per fortuna avevamo già chiamato mia figlia che era in casa tranquilla».

Anche se questi articoli possono sembrare ripetitivi non ci stanchiamo di ripubblicare questo tipo di notizie con l’obiettivo di diffondere l’informazione il più possibile in modo da evitare che qualcuno ci possa cascare.