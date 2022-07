Tre giorni di festa per la Protezione civile di Fagnano Olona

L’Associazione di Promozione Sociale 4ProCiv organizza l’evento “Protezione Civile in Festa!” che si svolgerà nei giorni 8-9-10 luglio 2022 all’Area Feste di via De Amicis a Fagnano Olona.

L’evento si svolgerà in collaborazione della Protezione Civile locale e con il Patrocinio non oneroso del Comune di Fagnano Olona.

Vieni a trovarci nei giorni di 8-9-10 Luglio!

Divertimento per tutti con buona musica, servizio bar e ristoro per tutta la durata della festa.

I più piccoli potranno giocare sul grande scivolo gonfiabile e divertirsi con l’animazione curata da Lollipop baby parking.

La domenica, su prenotazione: paella e sangria! Sarà disponibile anche il menu per i più piccoli.

Tutto questo dove? All’area feste di Fagnano Olona in una tre giorni di festa ricca di eventi!

Segui l’evento su FaceBook >>> Protezione Civile Fagnano Olona

Venerdì 8 luglio

ore 18: apertura festa e stand gastronomico

ore 21: musica dal vivo con IMPERIAL DANCE (Liscio, latino, zumba e musica a 360°)

Sabato 9 luglio

ore 18: apertura festa e stand gastronomico

ore 19: aperitivo con la Protezione Civile

ore 21: musica dal vivo con ONDA D’URTO (Nomadi tribute band)

Domenica 10 luglio

ore 12: paella su prenotazione (possibilità d’asporto e consegna a domicilio)

ore 18: apertura festa e stand gastronomico

ore 21: musica dal vivo con IMPERIAL DANCE (Liscio, latino, zumba e musica a 360°)

Il ricavato della festa sarà destinato all’acquisto di materiale per il gruppo comunale di Protezione Civile di Fagnano Olona

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

L’associazione 4ProCiv è nata nel 2015 con la finalità di agevolare il Gruppo di Protezione Civile del Comune di Fagnano Olona mettendolo in condizione di essere sempre più attivo e presente nella vita cittadine.

L’associazione intende svolgere una azione di comunicazione alla cittadinanza di tutte le attività svolte dal gruppo di Protezione Civile al fine di coinvolgere sempre più la cittadinanza e di sollecitare donazioni o sponsorizzazioni che consentano la dotazione al gruppo di mezzi , strumenti ed apparecchiature necessari ad un continuo miglioramento delle attività del gruppo