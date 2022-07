In via Marconi a Malnate i parcheggi fanno spazio a una ciclabile

Via i parcheggi, spazio a una pista ciclabile. È quello che accadrà nei prossimi giorni in via Marconi a Malnate. L’amministrazione comunale ha infatti comunicato che lunedì 25 e martedì 26 inizieranno i lavori per eliminare gli stalli davanti alla Coop per fare spazio a una pista ciclabile.

«A seguito dei numerosi incidenti avvenuti, tra cui l’ultimo molto grave – si legge nella nota comunale -, si dà seguito alle azioni programmate nel Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) che prevede l’istituzione di una ciclopedonale su tutta la via, con la rimozione dei parcheggi, per garantire maggiore visibilità all’uscita del parcheggio della Coop e aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti. Successivamente, tale percorso verrà collegato a Via Primo Maggio, Via Brusa e Via Matteotti».