240mila per digitalizzare il Comune di Cavaria con Premezzo

Il Comune di Cavaria con Premezzo diventa sempre più digitale, con una serie di finanziamenti per un valore complessvo di 239.840 euro.

I decreti di finanziamento sono relativi a tre bandi PNRR: quello dedicato ad “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per PA locali – 1.2”, quello chiamato “Esperienza del Cittadino nei servizi Pubblici – 1.4.1” e quello per la “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID

CIE – 1.4.4”.

«Il comune di Cavaria con Premezzo diventerà quindi completamente digitale, a misura di cittadino, aumentando i servizi da remoto e l’efficienza dei sistemi interni» dice il sindaco Franco Zeni.

«Saremo in grado di offrire la quasi totalità dei servizi in modo informatizzato e dinamico, diminuendo sensibilmente i tempi di attesa per gli utenti e rendendo agevoli le procedure amministrative. Offriremo ai cittadini servizi di notifica per tutte le scadenze importanti tramite l’App-Io, renderemo più fluidi i procedimenti amministrativi. Cavaria con Premezzo è e continuerà ad essere al passo con i tempi».

Non è finita qui, forse: «Siamo fiduciosi che a breve verrà decretato il finanziamento relativo al bando per “Adozione APP -IO – 1.4.3” per ulteriori Euro 8.918,00», conclude il sindaco.