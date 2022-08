Addio a Elda Molteni, interprete dei valori di libertà e giustizia nel Luinese

Brezzo di Bedero, e il Luinese perdono un’altra figura di riferimento legata al rispetto dei valori della libertà e della legalità: dopo il marito, Remo Passera, si è spenta ieri la moglie, Elda Molteni, dopo una lunga malattia che l’aveva provata. Ne a dato notizia, con grande commozione e trasporto il sindaco, Daniele Boldrini, legato a questa figura per via del suo ruolo istituzionale ma anche per l’appartenenza alla comunità del piccolo paese che si ritrova attorno ai suoi ideali, alle sue figure di riferimento.

Una grande commozione è stata espressa anche dall’Anpi di Luino che parteciperà ai funerali di Elda Molteni si terranno giovedì 4 agosto, alle ore 16, a Brezzo di Bedero

«In una mail del 25 luglio che aveva tutto il sapore di un commiato, Elda comunicava di essere costretta a concludere la sua collaborazione con la sezione ANPI di Luino. “Per me – diceva nella sua lettera – è stata una decisione non facile e sofferta, ma le mie condizioni di salute non mi

permettono più di seguire con attenzione gli incarichi che mi erano statiaffidati fin dai tempi della presidenza di Remo”. Elda aveva voluto salutare uno per uno quelli che erano stati i suoi compagni di viaggio, dopo la scomparsa di Remo, sottolineando il particolare contributo di ciascuno. Con grande generosità e con il massimo rigore si era spesa nella gestione

del modesto bilancio dell’associazione. Elda era per tutti una figura di riferimento. Era felice per i risultati conseguiti dall’ANPI in questi anni», ricorda Emilio Rossi di Anpi Luino.

«Apprezzava soprattutto lo sforzo fatto per coinvolgere gli studenti delle scuole, convinta della necessità di trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza contenuti nella nostra Costituzione. In tutti noi lascia un grande vuoto. A Erminia e Simo che l’hanno assistita con amorevole cura le più sentite condoglianze», concludono da Anpi Luino.