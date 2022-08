Aiutiamo a ritrovare Milla

Una nostra lettrice ci scrive perchè da diversi giorni la sua gatta Milla non torna a casa.

Milla si è persa a Busto Arsizio in zona tribunale. Non si hanno più notizie di lei dal 11 agosto, ha tre anni, è sterilizzata, senza collarino o microchip. Il pelo è tricolore molto dolce ma solitamente molto timorosa.

Chi la vedesse può contattare via whatapp il numero 3473505834.