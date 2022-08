Appello dell’associazione Casa Ringhio per l’Ucraina: “Servono materiali per bambini”

L’associazione di volontariato Casa Ringhio Aps di Busto Arsizio prosegue nella sua opera di assistenza anche alle popolazioni ucraine ancora in emergenza a causa della guerra.

L’associazione lancia un appello per la raccolta di materiali per i più piccoli: “Stiamo cercando urgentemente materiale per bambini. Servono ciucci, biberon, pannolini e prodotti di igiene per l’infanzia”.

La prossima spedizione per l’Ucraina è prevista per il 17 agosto. Chi volesse contribuire acquistando i materiali necessari puà contattare l’associazione tramite la pagina Facebook, oppure scrivendo una mail a casaringhioaps@gmail.com oppure telefonando al numero 345 782 4030.