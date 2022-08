Arianna Castiglioni giù dal podio: quarta sui 50 rana

Non riesce l’assalto al podio europeo di Arianna Castiglioni: la 25enne di Busto Arsizio chiude al quarto posto la finale dei 50 rana vinta dalla lituana Ruta Meilutyte davanti alla giovanissima azzurra (ma già primatista del mondo) Benedetta Pilato.

Duello stellare a Roma per l’oro (la campionessa baltica ha nuotato in 29.59) al quale si è accodata la britannica Imogen Clark, entrata in finale con il terzo tempo e brava a confermarsi in 30.31. Castiglioni, che era partita bene, non ha dato l’impressione di poter rimontare sul lanciato il divario con l’inglese e ha toccato in 30.43, crono troppo alto per la bustocca che in semifinale aveva fatto segnare 30.27. (foto Andrea Masini e Diego Montano/DBM)

«Peccato – ha detto ai microfoni Rai Castiglioni che però non ha perso il suo sorriso – In acqua mi sentivo bene tanto che non mi aspettavo di chiudere questo tempo mentre nuotavo. Dispiace perché il terzo posto era alla mia portata».

Pochi minuti dopo l’argento di Pilato e il quarto posto di Castiglioni, l’Italia del nuoto si è messa al collo un altro oro storico, quello di Thomas Ceccon sui 100 dorso. Una distanza sulla quale gli azzurri non avevano mai primeggiato. Finale emozionante con Ceccon – primatista del mondo – che ha toccato con 3 centesimi di vantaggio sul greco Christou. Ilaria Cusinato invece è di bronzo nei 200 farfalla.