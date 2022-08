Autostrada A8, chiusa per quattro notti l’uscita di Gallarate

Le ispezioni sulla rete autostradale causeranno la chiusura per quattro notti consecutive dell’uscita (“stazione”, in termine tecnico) di Gallarate sull’autostrada A8 dei Laghi.

Il provvedimento comunicato dalla società di gestione è stato preso per consentire l’attività di ispezione delle opere del cavalcavia che si trova per l’appunto nei pressi dello svincolo gallaratese.

Gli operai inizieranno gli interventi nella serata di lunedì 29 agosto e proseguiranno sino a quella di giovedì 1 settembre compresa. L’uscita, per tutti e quattro i giorni, resterà quindi chiusa dalle ore 21 di sera alle 5 del mattino successivo.

La stazione di Gallarate resterà inaccessibile sia in entrata verso Milano sia in uscita per chi proviene da Varese: l’alternativa consigliata in questi casi è quella di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio.