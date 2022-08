Il nuovo calendario Coinger a Morazzone partirà dal 1° ottobre

Il nuovo calendario Coinger per la raccolta rifiuti a Morazzone partirà dal 1° ottobre e non dal 1° settembre. Lo comunica il Comune.

«Con una fattiva interlocuzione con l’azienda, unitamente ad altri comuni, abbiamo ritenuto opportuno posticipare di un mese l’entrata in vigore del nuovo calendario di raccolta rifiuti – dice l’assessore Ghiringhelli – quindi non tenete in considerazione la data indicata nel volantino che troverete in questi giorni nelle vostre cassette delle lettere – che riporta il 1° settembre – in quanto il nuovo piano di raccolta inizierà il 1° ottobre.”

Cambieranno quindi i giorni e la frequenza della raccolta dei rifiuti, ci saranno servizi aggiuntivi a domicilio.

Sempre l’assessore comunica che sarà prevista anche una serata di presentazione del nuovo servizio nel mese di ottobre.