Cambio di dirigenza al liceo Cavalleri di Parabiago. Chiara Lanzani, alla guida della scuola parabiaghese dal 2019, torna al liceo Legnani di Saronno, dove ha insegnato per diversi anni, ma nel ruolo di dirigente scolastica.

Al suo posto, al Cavalleri, entrerà in carica come dirigente Simone Finotti che lascia la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di via dei Salici a Legnano (rimasto senza preside) per affrontare questa nuova sfida. In questi ultimi anni il liceo Cavalleri è cresciuto molto, soprattutto per quanto riguarda l’innovazione. Nel 2021 è entrata a fare parte della rete delle scuole smart ed è salita nella classifiche di Eudiscopio tra le scuole che meglio preparano all’università.