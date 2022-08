A Cipressa una targa in memoriale del besozzese don Livio Realini

La comunità di Cipressa, piccolo centro in provincia di Imperia, ricorda e celebra la memoria di un prelato che tanto ha dato ai suoi parrocchiani. Come scrive Riviera24 (leggi qui)Verrà posta una targa alla memoria di Don Livio Realini, nato a Besozzo nel 1940. Verrà posta nella parrocchia di Nostra Signora degli Angeli nella frazione di Piani, retta per lunghi anni proprio da Don Livio. figura che, secondo quanto si legge in un documento comunale «ha certamente contribuito alla crescita della comunità ed è stata di grande aiuto per le persone in stato di bisogno». (Foto Rivera24.it)

Don Livio, mancato all’inizio dello scorso luglio all’età di 82 anni, era stato ordinato sacerdote nel 1974 e quest’anno a marzo aveva festeggiato il 50esimo anno sacerdotale. L’uomo aveva prestato il suo servizio in diverse Parrocchie della provincia fra cui Riva Ligure e Levà a Taggia. Personaggio molto stimato nella diocesi di Sanremo – Ventimiglia, la sua morte era stata annunciata dallo stesso vescovo Antonio Suetta, che insieme al clero diocesano si era con affetto e preghiera intorno ai familiari del religioso. La targa che verrà apposta ha un costo di 1000 euro, dei quali 500 verranno pagati dal Comune ed i restanti dalla diocesi.