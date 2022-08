Il Città di Varese verso la prima amichevole stagionale

Seconda settimana di allenamenti quasi finita per il Città di Varese. I biancorossi, che stanno lavorando al centro sportivo delle Bustecche, hanno svolto cinque giorni tosti di preparazione, con due doppie sedute per iniziare a caricare sulla parte atletica. Settimana prossima ne seguirà una ancora più dura, con tre “doppie”.

Per spezzare un po’ i pesanti carichi di lavoro, sabato 6 agosto, sempre alle Bustecche, Disabato e compagni affronteranno il primo test stagionale, poco più di un allenamento congiunto con il Ceresium Bisustum, per iniziare a mettere in pratica il lavoro tattico svolto sul campo agli ordini di mister Gianluca Porro. L’appuntamento sarà per le ore 16.

Intanto sono passati anche i primi giorni di campagna abbonamenti e proprio sabato, in contemporanea con la gara dalle 15 alle 17, gli abbonati della passata stagione potranno rinnovare la tessera annuale, conservando il proprio posto al “Franco Ossola”.