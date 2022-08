A Cugliate Fabiasco c’è la sagra della selvaggina

Sabato 20 e domenica 21 agosto a Cugliate Fabiasco nell’area feste di via Pascoli si terrà la Sagra della selvaggina. Per la giornata di sabato è prevista la cena e il pranzo per la domenica. Nel menù sono previsti: polenta e pasta con ragù di selvaggina, carne alla griglia. Musica dal vivo con “Libera uscita” tributo a Ligabue. In caso di maltempo la sagra si terrà nel capannone coperto dell’area.