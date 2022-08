Dal 1° settembre scattano gli aumenti di biglietti e abbonamenti Trenord

Dal 1° settembre scattano gli aumenti dei treni regionali Trenord, su biglietti e abbonamenti ordinari e anche sui titoli di viaggio integrati. Un aggravio di poche decine di cents sui viaggi singoli, ma che si sente di più sugli abbonamenti.

Gli aumenti sono legati alla norma regionale del 2014, di cui si era già parlato in occasione degli annunciati aumenti del biglietto Atm: si tratta dell’adeguamento all’inflazione – particolarmente alta questanno – e la delibera regionale ha stabilito due quote diverse di aumenti: più sensibilie- il 3,82% – per biglietti e abbonamenti ordinari, un po’ più bassa – 1,9% – per i biglietti integrati (Io Viaggio Ovunque in Lombardia, IVOP e trenocittà).

Per fare un esempio: il biglietto Gallarate-Milano passa da 4,80 a 5 euro, quello da Varese Nord a Milano Cadorna da 5,60 a 5,80, da Varese Stato a Milano da 6.20 a 6.40, mentre un viaggio singolo da Saronno a Milano passa da 2,90 a 3 euro. Dieci cents in più anche il viaggio Busto-Milano, da 4,10 a 4.20.

Analoga progressione per gli abbonamenti ordinari, ad esempio i mensili: il Gallarate—Milano sale da 81 a 84 euro, il Varese Nord-Milano Cadorna da 89 a 93 euro, Saronno-Milano da 54 a 56 euro.

Ovviamente gli aumenti valgono su qualsiasi viaggio, non solo su Milano: tanto per fare due esempi, da Gallarate a Luino da 4,80 a 5 euro, da Albizzate a Varese da 2,20 a 2,30.

Aumento abbonamenti integrati regionali

Ci sono anche gli aumenti sugli integrati Trenocittà: l’abbonamento integrato su Milano da Gallarate aumenta da 108 a 111 euro, da Varese Nord a Cadorna si passa da 116 a 120 euro, da Saronno a Milano 83 euro.

L’integrato Io Viaggio Ovunque in Lombardia (il cosiddetto Ivol) costerà 16,5 euro per un giorno, 27,50 per due, 44 per una settimana, 110 per un mese, 1059 per un anno.

Nei confini della città metropolitana di Milano valgono i biglietti STIBM, che seguono altre regole.

Tutte le tabelle per verificare il vostro viaggio le trovate qui.

Per chi frequenta Milano, va ricordato che anche Atm ha previsto aumenti, ma distribuiti in modo diverso: saranno concentrati sul biglietto singoloi e i carnet, mentre non saranno toccati gli abbonamenti (o almeno: questa è la direttiva).

Supplemento bici e animali su Trenord

Il supplemento trasporto animali costa 2 euro, mentre per la bici è confermato il costo di 3 euro, esclusi i viaggi nell’area Stibm 1-3 che sono gratuiti

Non sono previsti aumenti sui biglietti del Malpensa Express.