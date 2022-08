Daniele Zanzi in difesa degli alberi di Varese: dopo gli aceri di via Manin i cedri di viale Aguggiari

Battaglia dell’agronomo ed ex vicesindaco Daniele Zanzi per la tutela degli alberi a Varese.

Dopo l’appello a tutelare gli aceri durante i lavori di asfaltatura di via Manin, Zanzi ha lanciato la sua crociata in difesa dei cedri ( Cedrus deodara o Cedri dell’ Himalaya) centenari che svettano nel piazzale dietro la chiesa Massimilano Kolbe alla fine di viale Aguggiari.

« Alberi belli, vigorosi – commenta in un post sulla sua pagina Facebook – alcuni certo con qualche difettuccio come si conviene agli anziani, sicuramente centenari, che fanno paesaggio e costituiscono un bene comune» .

L’attenzione di Zanzi è stata sollecitata da alcuni residenti dopo la comparsa di alcuni cartelli che indicano l’abbattimento tra il 22 e il 25 agosto.

«Chiedo seduta stante delucidazioni al competente ufficio comunale – spiega ancora l’ex vicesindaco – che mi conferma pilatescamente che esiste una perizia e che se la voglio vedere devo fare domanda di accesso agli atti secondo modulistica riportata sul sito ufficiale del Comune. E già , ma intanto la condanna a morte e’ già fissata dopodomani e per un accesso ci vorranno almeno 30 giorni. La forma secondo il Comune e’ salva, ma la sostanza no. Sono dell’ avviso che prima di autorizzare la rimozione di tali piante bisognerebbe pensarci mille volte e che forse più pareri – mi sono dichiarato disponibile ad effettuare test gratuitamente – sarebbero non solo doverosi , ma necessari».

Daniele Zanzi si fa portavoce di alcuni cittadini che chiedono chiarezza e trasparenza sulla perizia che ha deciso la fine di queste piante

« Ribadisco che alberi centenari non possono essere rimossi , tranne casi di estrema evidenza o pericolo imminente , così basandosi su un solo parere tecnico – commenta ancora l’agronomo – Questo perché L’ estensore potrà anche essere un padre eterno , ma quattro , sei , dieci occhi o pareri sono meglio di due.Alberi così lo meritano. Ci si siede attorno ad un tavolo e ci si confronta . Esigo dunque la visione immediata degli atti e il confronto prima di procedere».