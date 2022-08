Diciannovenne soccorso in stazione a Gallarate

Un po’ di trambusto, in stazione a Gallarate, per i soccorsi a un ragazzo che si è sentito male sulla banchina.

Sulle prime il diciannovenne non rispondeva a stimoli e quindi il mezzo di soccorso avanzato del 118 è intervenuto in codice rosso, ma poi invece l’emergenza è rientrata: il giovane è stato idratato e rassicurato e non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto anche una pattuglia della Polfer. In una giornata sonnolenta, certo senza grandi volumi di viaggiatori, la presenza del mezzo di soccorso e il momento di agitazione non sono comunque passati inosservati a chi passava in zona.