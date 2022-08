Incendio nella notte davanti alla stazione di Gallarate

Incendio nella notte in via Beccaria, davanti alla stazione di Gallarate: vigili del fuoco e Polizia sono intervenuti sul posto, per fortuna le fiamme sono state spente rapidamente.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quasi all’alba: in strada bruciavano alcuni cartoni accumulati di fronte al popoloso condominio di fronte all’edificio della stazione vecchia. Considerata l’ora e la presenza di un edificio molto abitato, il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto due mezzi, per precauzione: i pompieri hanno avuto ragione agevolmente delle fiamme.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. L‘incendio ha causato un po’ di apprensione tra gli abitanti del condominio, considerata la distanza delle fiamme dall’edificio.

Alle 6.30 sempre in via Beccaria è anche intervenuta un’ambulanza per un malore ad un uomo di 76 anni. È stato trasferito in ospedale a Gallarate, ma non in gravi condizioni.